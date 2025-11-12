США обвинили в создании вируса COVID-19

Данное заявление прозвучало на фоне ранее обнародованных выводов американских конгрессменов, которые по итогам двухлетнего расследования пришли к заключению, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. В опубликованном в декабре прошлого года докладе законодателей указывается на Уханьскую лабораторию в Китае как на наиболее вероятное место возникновения вируса, который, по их мнению, распространился в результате инцидента, связанного с утечкой.