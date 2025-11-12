Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США обвинили в создании вируса COVID-19

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, выступил с резкими обвинениями в адрес правительства США в социальной сети X.

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, выступил с резкими обвинениями в адрес правительства США в социальной сети X.

По его утверждению, вирус COVID-19 был искусственно создан американскими властями, что привело к обогащению компаний США и одновременно нанесло ущерб мировой экономике и ограничило свободы граждан.

Данное заявление прозвучало на фоне ранее обнародованных выводов американских конгрессменов, которые по итогам двухлетнего расследования пришли к заключению, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. В опубликованном в декабре прошлого года докладе законодателей указывается на Уханьскую лабораторию в Китае как на наиболее вероятное место возникновения вируса, который, по их мнению, распространился в результате инцидента, связанного с утечкой.

Ранее сообщалось, что ученые выявили новый вирус, такой же опасный, как COVID-19.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.