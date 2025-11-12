Крупнейший авианосец США USS Gerald R. Ford вошёл в воды Латинской Америки

Это наиболее масштабное военное присутствие США в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна со времён панамской операции 1989 года. Авианосец присоединился к сформированной группировке, в которую также входят другие боевые корабли, атомная подводная лодка и авиация, базирующаяся в Пуэрто-Рико.