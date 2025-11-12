Небензя призвал членов ООН управлять сокращениями

«Генеральный секретарь выдвинул идею о реформе организации, так называемая инициатива “ООН-80”, которая подразумевает достаточно серьезные сокращения как персонала, так и дублирующих друг друга функций. Часть из этого можно поддержать, но вопрос в том, что управлять этим процессом должны страны-члены, а не секретариат, как это мы часто видели раньше», — сказал он.