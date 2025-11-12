Небензя призвал членов ООН управлять сокращениями

ООН, 12 ноя — РИА Новости. Именно страны-члены ООН, а не секретариат, должны управлять сокращениями в организации, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
«Генеральный секретарь выдвинул идею о реформе организации, так называемая инициатива “ООН-80”, которая подразумевает достаточно серьезные сокращения как персонала, так и дублирующих друг друга функций. Часть из этого можно поддержать, но вопрос в том, что управлять этим процессом должны страны-члены, а не секретариат, как это мы часто видели раньше», — сказал он.
В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы «ООН-80», предполагающей в том числе аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов.
США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Всемирной Организации с 22%.