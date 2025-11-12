The Times подтвердила прекращение обмена разведданными между Британией и США

Данное решение было принято на фоне опасений британской стороны, что предоставляемая информация может быть использована американцами для нанесения военных ударов по этим целям. Как сообщает газета со ссылкой на свои источники, британские разведывательные службы и военные прекратили передачу США данных, включающих местоположение судов и количество людей на их борту.