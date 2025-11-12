The Times подтвердила прекращение обмена разведданными между Британией и США

Британское издание The Times подтвердило информацию о приостановке Лондоном обмена разведывательными данными с Вашингтоном, касающимися судов, подозреваемых в перевозке наркотиков в Карибском море.
Данное решение было принято на фоне опасений британской стороны, что предоставляемая информация может быть использована американцами для нанесения военных ударов по этим целям. Как сообщает газета со ссылкой на свои источники, британские разведывательные службы и военные прекратили передачу США данных, включающих местоположение судов и количество людей на их борту.
Источник издания пояснил, что Великобритания не желает быть соучастником возможных силовых акций. В ходе беседы с The Times военный источник подчеркнул, что подход британского флота к операциям против предполагаемых контрабандистов принципиально иной — он заключается в задержании судов без применения смертоносной силы.
Ранее сообщалось, что авианосец Gerald R. Ford прибыл в Карибский бассейн.
