Трамп пообещал снизить пошлины США на кофе

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пообещал снизить тарифы на кофе на фоне роста цен на эту продукцию.
«Мы снизим некоторые тарифы. Мы завезём кофе. Мы решим всё это очень быстро и легко», — заявил Трамп в ответ на вопрос, как администрация США собирается бороться с ростом цен на продукты, в том числе кофе.
Годовой индекс цен на кофе в США — один из компонентов общей инфляции — увеличился до 18,9% по итогам сентября, сообщило ранее министерство труда.
