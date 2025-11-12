Боялся даже смотреть по сторонам: Кастюкевич раскрыл фон поездки Зеленского в Херсон

Ранее Life.ru писал, что губернатор Владимир Сальдо назвал фото Зеленского в Херсоне попыткой скрыть серьёзные проблемы ВСУ. Его визит состоялся на фоне ухудшения ситуации на фронте и заявления Дональда Трампа о прекращении финансирования Киева. При этом такие демонстративные поездки Зеленского часто становятся сигналом кризиса на линии боевых действий.