Боялся даже смотреть по сторонам: Кастюкевич раскрыл фон поездки Зеленского в Херсон

«Даже по выложенным фото и видео видно невооружённым глазом, что Зеленскому в Херсоне находиться страшно», — сказал Кастюкевич РИА «Новости».
По его словам, Зеленскому безразличны страдания жителей региона: «Ему нужна не жизнь людей, а территория». Сенатор также напомнил, что жители Херсонской области в 2022 году уже сделали свой выбор в пользу России.
«Сколько бы ни записывал Зеленский видеоселфи на фоне въездных стел, Херсонщина — это субъект Российской Федерации», — заявил он.
Кастюкевич добавил, что сейчас город находится под украинской оккупацией и переживает тяжёлые времена: «Херсон выжжен голодом, нищетой и страхом. Люди лишены воды, хлеба, продуктов и медикаментов».
Ранее Life.ru писал, что губернатор Владимир Сальдо назвал фото Зеленского в Херсоне попыткой скрыть серьёзные проблемы ВСУ. Его визит состоялся на фоне ухудшения ситуации на фронте и заявления Дональда Трампа о прекращении финансирования Киева. При этом такие демонстративные поездки Зеленского часто становятся сигналом кризиса на линии боевых действий.
