Новосибирск подписал соглашение о партнёрстве со столицей Буркина-Фасо Уагадугу

Мэрия Новосибирска объявила о подписании соглашения о партнёрстве со столицей западноафриканского государства Буркина-Фасо — городом Уагадугу. Документ был подписан 11 ноября.

Источник: Сиб.фм

Уагадугу является крупным культурным и образовательным центром своего региона. Там проводятся панафриканские кинофестивали, работают университеты, а также активно развиваются ремёсла и туризм.

Как отметил в своём Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, данное партнёрство открывает возможности для обмена опытом в ключевых сферах, включая городскую среду, образование, культуру, спорт и цифровые технологии. Он также подчеркнул, что такие связи помогают обмениваться идеями и находить точки роста, как для экономического, так и для культурного развития города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с главой Мьянмы развитие сотрудничества.