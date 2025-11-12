Times подтвердила отказ Лондона от обмена данных с США о судах в Карибском море

Ранее Life.ru сообщал, что Британия приостановила обмен разведданными с США из-за атак на суда. Британские спецслужбы долгое время помогали Вашингтону в отслеживании подозрительных судов, что позволяло Береговой охране Штатов перехватывать их. Однако после серии американских атак на скоростные катера, основанных на бездоказательных обвинениях в контрабанде наркотиков из Венесуэлы, Лондон решил отдалиться от сотрудничества.