Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине

В ходе контактов российской и американской сторон представители США узнавали множество ранее неизвестных им деталей.

Источник: Аргументы и факты

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у бывшего президента США Дональда Трампа могло не быть полного представления о ряде аспектов, связанных с урегулированием ситуации на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Небензи, в ходе прежних контактов российской и американской сторон представители США узнавали множество ранее неизвестных им деталей, касающихся происходящего на Украине. Он отметил, что некоторые факты, о которых говорилось на переговорах, вызывали у американской стороны удивление и недоверие.

Дипломат подчеркнул, что ситуация на Украине куда сложнее, чем это часто представляется за рубежом, и что Вашингтону следовало бы внимательнее относиться к тем фактам, которые Москва неоднократно доводила до сведения западных партнёров.

Ранее Небензя заявил, что администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на стремление к завершению украинского кризиса, не до конца осознаёт его истинную глубину.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше