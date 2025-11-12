Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у бывшего президента США Дональда Трампа могло не быть полного представления о ряде аспектов, связанных с урегулированием ситуации на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Небензи, в ходе прежних контактов российской и американской сторон представители США узнавали множество ранее неизвестных им деталей, касающихся происходящего на Украине. Он отметил, что некоторые факты, о которых говорилось на переговорах, вызывали у американской стороны удивление и недоверие.
Дипломат подчеркнул, что ситуация на Украине куда сложнее, чем это часто представляется за рубежом, и что Вашингтону следовало бы внимательнее относиться к тем фактам, которые Москва неоднократно доводила до сведения западных партнёров.
Ранее Небензя заявил, что администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на стремление к завершению украинского кризиса, не до конца осознаёт его истинную глубину.