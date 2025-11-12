Ричмонд
На Западе заявили о скором возвращении Украины в орбиту России

Политический эксперт Алекс Крайнер в интервью YouTube-каналу Гленна Дисена заявил, что изменения на фронте подтолкнули Запад к осознанию невозможности победы над Россией.

По его мнению, приближающийся крах киевского режима вернёт Украину в орбиту влияния Москвы и принесёт облегчение самим украинцам. Эксперт отметил, что западным державам становится всё сложнее поддерживать миф о возможности военного поражения России, а смена власти в Киеве станет окончательным провалом проекта «Украина» и может означать скорое завершение конфликта.

Крайнер связал приближающийся крах Киева с изменением подхода США к конфликту, отметив, что администрация Дональда Трампа фактически вывела страну из противостояния, пытаясь предотвратить развязывание Третьей мировой войны. При этом эксперт охарактеризовал предстоящее развитие событий как поражение для НАТО, ЕС и Великобритании.

По словам политолога, как российское, так и американское руководство нацелены на отдаление мира от порога глобального конфликта, что подтверждают недавние слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп предотвратят Третью мировую войну.

