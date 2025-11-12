По его мнению, приближающийся крах киевского режима вернёт Украину в орбиту влияния Москвы и принесёт облегчение самим украинцам. Эксперт отметил, что западным державам становится всё сложнее поддерживать миф о возможности военного поражения России, а смена власти в Киеве станет окончательным провалом проекта «Украина» и может означать скорое завершение конфликта.