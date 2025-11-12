Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украине предрекли зиму без электричества и перелом в конфликте

Повреждённая энергетическая инфраструктура Украины, вероятно, не справится с обеспечением страны электроэнергией в полном объёме в течение зимнего периода. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs.

В публикации отмечается, что, несмотря на подачу отопления, снижение температур вынудит Украину готовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб. Журнал также констатирует, что даже в центре Киева каждый день на несколько часов пропадает электричество.

Издание приходит к выводу, что грядущая зима способна стать переломным моментом в конфликте, поскольку возможности сторон по обеспечению себя ресурсами кардинально различаются.

Ранее украинские пользователи социальных сетей возмутились планами правительства повысить тарифы на электроэнергию. Согласно новому проекту, в 2026 году тариф на передачу электроэнергии вырастет на 15%, а на диспетчеризацию — на 11%.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.