Украине предрекли зиму без электричества и перелом в конфликте

В публикации отмечается, что, несмотря на подачу отопления, снижение температур вынудит Украину готовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб. Журнал также констатирует, что даже в центре Киева каждый день на несколько часов пропадает электричество.
Издание приходит к выводу, что грядущая зима способна стать переломным моментом в конфликте, поскольку возможности сторон по обеспечению себя ресурсами кардинально различаются.
Ранее украинские пользователи социальных сетей возмутились планами правительства повысить тарифы на электроэнергию. Согласно новому проекту, в 2026 году тариф на передачу электроэнергии вырастет на 15%, а на диспетчеризацию — на 11%.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.