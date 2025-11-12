Ричмонд
Британия запретит перевозку российского СПГ в третьи страны

Лондон запретит использовать британские услуги для перевозки российского СПГ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны, сообщает газета Independent.

«Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг, включая страхование и перевозку по воде, для экспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны», — говорится в сообщении.

По информации издания, запрет будет введён в действие в течение 2026 года в координации с другими европейскими странами.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.