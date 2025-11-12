В Кремле объяснили реакцию РФ на высокопарные слова Токаева о Трампе

В Кремле знают о приветствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Дональду Трампу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в комментарии «Коммерсанту».
Ранее Токаев встретился с Владимиром Путиным 11 ноября, а до этого — с Трампом в Вашингтоне. Во время беседы с американским лидером он назвал его «великим человеком» и добавил, что Трамп, по его мнению, «послан небесами, чтобы вернуть здравый смысл».
Песков сказал, что ничего необычного в этом не видит: «Конечно. А что странного? Ничего. Просто многие, кто попадает в Белый дом, начинают говорить примерно так».
Напомним, 11 ноября Владимир Путин встретил Касым-Жомарта Токаева в Кремле и поблагодарил его за визит. Президенты обсудили вопросы сотрудничества между Россией и Казахстаном и отметили, что отношения двух стран остаются на высоком уровне. Оба лидера выразили удовлетворение тем, как развиваются связи — и политические, и экономические. Встреча прошла спокойно, без острых заявлений.
Читайте также: Президент Казахстана неожиданно назвал Трампа лидером, посланным небесами.