Песков ответил на замечание о «слишком искреннем» приветствии Токаевым Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Соединенные Штаты. Он отправился в Вашингтон в рабочих целях. Касым-Жомарт Токаев встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Журналисты заметили чрезмерную искренность президента Казахстана при приветствии хозяина Белого дома. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не увидел ничего необычного. Он отметил, что такие сердечные приветствия нормальны.
Дмитрий Песков прокомментировал замечание журналистов. По словам представителя Кремля, реакция президента Казахстана характерна и другим гостям Белого дома. Он пояснил, что многие из тех, кто лично встречается с Дональдом Трампом, «начинают говорить именно так».
«А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», — заявил Дмитрий Песков.
Касым-Жомарт Токаев также посетил Россию. В рамках официального визита состоится подписание с российским лидером Владимиром Путиным декларации о стратегическом партнерстве. Президент Казахстана отметил особое историческое значение готовящегося соглашения. Он подчеркнул, что декларация закрепит переход Москвы и Астаны на новый этап сотрудничества. Кроме того, на встрече лидеры обсудят важные вопросы сотрудничества двух стран в политической, экономической, а также торговой сферах. Президент Казахстана прибыл в РФ с двухдневным визитом. Касым-Жомарт Токаев пробудет в России до 12 ноября.
Между лидерами 11 ноября состоялась также и неформальная часть беседы. После переговоров Владимир Путин проводил президента Казахстана до автомобиля. Лидеры продолжали беседу по пути. Владимир Путин посадил Касым-Жомарта Токаева в «Аурус», которым он пользуется в России. Руководители на прощание обменялись крепким рукопожатием.
Казахстанский лидер также отметил, что в его стране все неизменно уважают Владимира Путина. Политик заявил, что успехи в сотрудничестве между Москвой и Астаной связаны с активной и эффективной работой президента России. Он добавил, что имя Владимира Путина известно людям по всему миру.