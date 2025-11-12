Песков ответил на замечание о «слишком искреннем» приветствии Токаевым Трампа

Касым-Жомарт Токаев также посетил Россию. В рамках официального визита состоится подписание с российским лидером Владимиром Путиным декларации о стратегическом партнерстве. Президент Казахстана отметил особое историческое значение готовящегося соглашения. Он подчеркнул, что декларация закрепит переход Москвы и Астаны на новый этап сотрудничества. Кроме того, на встрече лидеры обсудят важные вопросы сотрудничества двух стран в политической, экономической, а также торговой сферах. Президент Казахстана прибыл в РФ с двухдневным визитом. Касым-Жомарт Токаев пробудет в России до 12 ноября.