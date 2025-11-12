Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США высказались о замене Зеленскому

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала подверг резкой критике бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, назвав его нежизнеспособной фигурой в политике.

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала подверг резкой критике бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, назвав его нежизнеспособной фигурой в политике.

Эксперт охарактеризовал Залужного как «мясника» и «классического премьер-генерала», который совместно с нынешним главкомом Александром Сырским с 2014 года занимался приведением украинской армии к стандартам НАТО. Мартьянов заявил, что Залужный стратегически и оперативно несостоятелен, и возложил на него ответственность за гибель десятков тысяч украинских солдат.

Аналитик также раскритиковал западные СМИ за попытки представить Залужного в качестве жизнеспособной политической фигуры, назвав подобные оценки некомпетентными. В качестве примера он привёл контрнаступление ВСУ 2023 года, которое, по его словам, привело к потерям в почти 200 тысяч человек и не может считаться успешным.

Ранее на Западе заявили о скором возвращении Украины в орбиту России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше