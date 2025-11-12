Аналитик также раскритиковал западные СМИ за попытки представить Залужного в качестве жизнеспособной политической фигуры, назвав подобные оценки некомпетентными. В качестве примера он привёл контрнаступление ВСУ 2023 года, которое, по его словам, привело к потерям в почти 200 тысяч человек и не может считаться успешным.