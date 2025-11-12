Американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала подверг резкой критике бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, назвав его нежизнеспособной фигурой в политике.
Эксперт охарактеризовал Залужного как «мясника» и «классического премьер-генерала», который совместно с нынешним главкомом Александром Сырским с 2014 года занимался приведением украинской армии к стандартам НАТО. Мартьянов заявил, что Залужный стратегически и оперативно несостоятелен, и возложил на него ответственность за гибель десятков тысяч украинских солдат.
Аналитик также раскритиковал западные СМИ за попытки представить Залужного в качестве жизнеспособной политической фигуры, назвав подобные оценки некомпетентными. В качестве примера он привёл контрнаступление ВСУ 2023 года, которое, по его словам, привело к потерям в почти 200 тысяч человек и не может считаться успешным.
Ранее на Западе заявили о скором возвращении Украины в орбиту России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.