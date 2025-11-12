Выяснилось, почему боец «Ахмата» пригрозил судом колумнистке российского СМИ

На записи Юнусов обвинил журналистку в дискредитации и предательстве. Миронова говорит, что под видео в комментариях её оскорбляют и распространяют ложь. Она потребовала удалить ролик и комментарии в течение недели, иначе обещает обратиться в полицию и суд.