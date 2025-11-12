Выяснилось, почему боец «Ахмата» пригрозил судом колумнистке российского СМИ

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», Бекхан Юнусов, выложил видео, где угрожает публицистке Анастасии Мироновой судом.
Он дал ей семь дней, чтобы «одуматься». Как рассказала Миронова «Газете.Ru», бойцу не понравились её посты, в которых она критиковала командира «Ахмата» Апти Алаудинова.
На записи Юнусов обвинил журналистку в дискредитации и предательстве. Миронова говорит, что под видео в комментариях её оскорбляют и распространяют ложь. Она потребовала удалить ролик и комментарии в течение недели, иначе обещает обратиться в полицию и суд.
Позже Юнусов снова выступил с обвинениями, теперь — в дискредитации армии. В ответ Миронова направила обращение в Минобороны, попросив пресс-службу во главе с Игорем Конашенковым дать оценку конфликту.
По её словам, недовольство бойца могли вызвать её публикации о задержании администраторов Telegram-канала «Охранота в ватнике», о деле Эрнеста и Гудвина и пост с советом генералу Алаудинову «меньше оскорблять русских» и «пор реже выходить в эфир с фронта».
Миронова предложила встретиться с Алаудиновым и Юнусовым в прямом эфире. Она также добавила, что после конфликта с ней пытался связаться министр печати Чечни и, как она утверждает, писал Рамзан Кадыров — с неофициального аккаунта.
