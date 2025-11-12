Конгрессмен Кханна предложил сменить лидера демократов в Сенате США

Лидер демократического меньшинства в американском Сенате Чак Шумер должен быть заменён на другое лицо, заявил его однопартиец, член Палаты представителей Конгресса США Ро Кханна.
«На мой взгляд, необходим кто-то новый. Шумер находится там уже так много лет. Я не считаю, что так выглядит будущее партии», — сказал конгрессмен в эфире телеканала Fox News.
По его мнению, в число тех, кем можно заменить Шумера, входят представитель штата Мэриленд Ван Холлен, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и представитель Миннесоты Эми Клобучар. Кханна добавил, что у Демократической партии «много динамичных, молодых и новых членов».
Напомним, в июле газета The Wall Street Journal опубликовала итоги своего опроса, который показал, что рейтинг Демократической партии США упал до рекордно низкой отметки за последние 35 лет и составил всего 33 процента. Негативное отношение к представителям этой политической силы выразили 63 процента респондентов.