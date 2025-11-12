Выпускникам медвузов в России нужно будет отработать до трех лет с наставниками

Госдума ФС РФ одобрила закон, по которому выпускники медицинских вузов и колледжей будут обязаны несколько лет работать в клиниках, оказывающих помощь по системе ОМС. Об этом пишут «Ведомости».
Срок отработки установит Минздрав — он будет зависеть от специальности, но не превысит трёх лет. Работать молодые врачи и фармацевты смогут под руководством наставников, вне зависимости от формы обучения. При этом студент сам выберет место, где пройдёт отработку.
Министерство также определит список профессий, на которые распространяется правило — в первую очередь это прикладные специальности.
Закон поддержали 339 депутатов во втором и третьем чтениях. Он вступит в силу 1 марта 2026 года и внесёт изменения в законы об образовании и здравоохранении.
Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, документ решает две задачи: повышает качество практической подготовки студентов и помогает закрыть кадровый дефицит в медицине. Он отметил, что итоговая версия закона создаёт баланс между интересами государства и карьерными ожиданиями будущих врачей.
