Трамп заявил, что обязан подать в суд на «Би-би-си»

Ситуация вокруг корпорации обострилась после того, как генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили о своей отставке. Решение последовало на фоне скандала, связанного с документальной программой Panorama, в которой, как утверждают СМИ, речь Трампа от 2021 года была представлена с искажениями, создающими впечатление, будто он поддерживал события в Капитолии.