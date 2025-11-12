Ричмонд
Трамп заявил, что обязан подать в суд на «Би-би-си»

Трамп охарактеризовал работу корпорации как недобросовестную.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен подать в суд на британскую телерадиокорпорацию «Би-би-си», обвинив её в искажении его высказываний. По мнению американского лидера, подобные действия недопустимы и требуют правовой оценки.

Ситуация вокруг корпорации обострилась после того, как генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили о своей отставке. Решение последовало на фоне скандала, связанного с документальной программой Panorama, в которой, как утверждают СМИ, речь Трампа от 2021 года была представлена с искажениями, создающими впечатление, будто он поддерживал события в Капитолии.

Инцидент вызвал резкую реакцию со стороны Белого дома и самого Трампа. В администрации президента подчеркнули, что поведение «Би-би-си» подрывает доверие к журналистике, а глава государства охарактеризовал работу корпорации и её руководства как недобросовестную и предвзятую.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Дональда Трампа и заявила, что корпорация «Би-би-си» и подобные ей СМИ научились «выдавать черное за белое».

