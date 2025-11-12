Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объяснено, почему надвигающаяся зима может стать самой тяжёлой для Украины

По данным журнала Foreign Affairs, эта зима может оказаться самой суровой и решающей для Украины.

По данным журнала Foreign Affairs, эта зима может оказаться самой суровой и решающей для Украины. Издание отмечает, что из-за ударов российских войск страна больше не способна полностью обеспечивать себя электроэнергией.

Россия производит больше ракет, чем когда-либо, а энергосистема Украины серьёзно повреждена. Даже в центре Киева свет отключают на несколько часов в день, пишет журнал.

Авторы предупреждают, что зимой украинцев ждут серьёзные перебои с электричеством. Если российской армии удастся развить успех и ослабить оборону ВСУ, Москва может попытаться окончательно подчинить Украину уже в 2026 году.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли масштабный удар по объектам энергетики и транспорта. Под атаку беспилотников и ракет «Кинжал» и «Искандер» попали девять областей. В ряде городов отключали электричество и вводили графики подачи воды.

Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить ещё в октябре 2022 года, после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушные тревоги регулярно объявляются по всей стране. В Минобороны РФ утверждают, что атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, связи и управления.

Читайте также: ЕС может не успеть выделить Украине «репарационный кредит» до весны 2026 года.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше