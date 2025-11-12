Объяснено, почему надвигающаяся зима может стать самой тяжёлой для Украины

По данным журнала Foreign Affairs, эта зима может оказаться самой суровой и решающей для Украины. Издание отмечает, что из-за ударов российских войск страна больше не способна полностью обеспечивать себя электроэнергией.
Россия производит больше ракет, чем когда-либо, а энергосистема Украины серьёзно повреждена. Даже в центре Киева свет отключают на несколько часов в день, пишет журнал.
Авторы предупреждают, что зимой украинцев ждут серьёзные перебои с электричеством. Если российской армии удастся развить успех и ослабить оборону ВСУ, Москва может попытаться окончательно подчинить Украину уже в 2026 году.
В ночь на 8 ноября российские военные нанесли масштабный удар по объектам энергетики и транспорта. Под атаку беспилотников и ракет «Кинжал» и «Искандер» попали девять областей. В ряде городов отключали электричество и вводили графики подачи воды.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить ещё в октябре 2022 года, после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушные тревоги регулярно объявляются по всей стране. В Минобороны РФ утверждают, что атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, связи и управления.
