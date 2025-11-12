Объяснено, почему надвигающаяся зима может стать самой тяжёлой для Украины

Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить ещё в октябре 2022 года, после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушные тревоги регулярно объявляются по всей стране. В Минобороны РФ утверждают, что атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, связи и управления.