Трамп не вернёт в Белый дом портрет Байдена вместо фото автопера

Напомним, в сентябре Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника с так называемой аллеи славы в Западном крыле. Он заменил его изображением устройства для автоматической подписи. Трамп утверждал, что его предшественник не подписывал документы самостоятельно. По словам президента, автопером мог воспользоваться любой человек.