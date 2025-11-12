Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не вернёт в Белый дом портрет Байдена вместо фото автопера

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращать портрет Джо Байдена в Белый дом. Вместо изображения экс-президента Трамп намерен оставить фотографию автопера — устройства для автоматической подписи документов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я так не думаю», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о замене изображения автопера портретом Байдена.

Напомним, в сентябре Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника с так называемой аллеи славы в Западном крыле. Он заменил его изображением устройства для автоматической подписи. Трамп утверждал, что его предшественник не подписывал документы самостоятельно. По словам президента, автопером мог воспользоваться любой человек.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше