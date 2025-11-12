Британия введет полный запрет на морские перевозки российского СПГ

Согласно информации, опубликованной газетой Independent, Великобритания планирует ввести запрет на использование своих морских услуг для транспортировки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.
В рамках новых ограничительных мер под запрет подпадут ключевые элементы морской логистики, включая страхование и непосредственно перевозку.
Сообщается, что данная мера будет реализована в течение 2026 года, при этом Лондон намерен координировать свои действия с другими европейскими государствами, чтобы усилить эффект от вводимых ограничений.
Ранее The Times подтвердила прекращение обмена разведданными между Британией и США.
