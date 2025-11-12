Ричмонд
Британия введет полный запрет на морские перевозки российского СПГ

Согласно информации, опубликованной газетой Independent, Великобритания планирует ввести запрет на использование своих морских услуг для транспортировки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.

В рамках новых ограничительных мер под запрет подпадут ключевые элементы морской логистики, включая страхование и непосредственно перевозку.

Сообщается, что данная мера будет реализована в течение 2026 года, при этом Лондон намерен координировать свои действия с другими европейскими государствами, чтобы усилить эффект от вводимых ограничений.

Ранее The Times подтвердила прекращение обмена разведданными между Британией и США.

