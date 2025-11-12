Песков: В Кремле видели приветствие Токаева Трампу в Вашингтоне

Журналист обратил внимание на то, что приветствие выглядело «как-то уж очень искренне». Песков ответил, что многие так начинают разговоры в Белом доме.
«Конечно. А что странного? Ничего. Просто многие из тех, кто попадает в Белый дом, начинают говорить именно так», — пояснил он, отвечая на вопрос о встрече Токаева с Трампом.
Ранее Life.ru сообщал, что 7 ноября на саммите «США — Центральная Азия» Токаев назвал Трампа великим политическим деятелем, которого послали небеса, чтобы вернуть здравый смысл в политику Соединённых Штатов. А 11 ноября состоялись переговоры Токаева с Владимиром Путиным в Кремле. После этого лидеры продолжили вечер в неформальной обстановке и тепло попрощались до следующего дня.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.