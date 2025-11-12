Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: В Кремле видели приветствие Токаева Трампу в Вашингтоне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле заметили приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лидеру США Дональду Трампу во время его визита в Вашингтон. Он отметил, что не видит в этом ничего необычного, сообщает «Коммерсант».

Журналист обратил внимание на то, что приветствие выглядело «как-то уж очень искренне». Песков ответил, что многие так начинают разговоры в Белом доме.

«Конечно. А что странного? Ничего. Просто многие из тех, кто попадает в Белый дом, начинают говорить именно так», — пояснил он, отвечая на вопрос о встрече Токаева с Трампом.

Ранее Life.ru сообщал, что 7 ноября на саммите «США — Центральная Азия» Токаев назвал Трампа великим политическим деятелем, которого послали небеса, чтобы вернуть здравый смысл в политику Соединённых Штатов. А 11 ноября состоялись переговоры Токаева с Владимиром Путиным в Кремле. После этого лидеры продолжили вечер в неформальной обстановке и тепло попрощались до следующего дня.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше