Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне пройдут сегодня в Кремле

АСТАНА, 12 ноя — Sputnik. Государственный визит Касым-Жомарта продолжится в среду официальными переговорами Казахстана и России на высшем уровне в Кремле.
Сначала они пройдут в узком составе, а затем в расширенном. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, стороны в рамках этих переговоров смогут «пройтись по всей повестке дня» двусторонних отношений и «посмотреть на перспективу».
Также он выразил уверенность, что страны очень хорошо завершат текущий год, сверстают планы и на ближайшее будущее, и на более отдаленную среднесрочную перспективу.
Кроме того, президенты по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уральске. А еще в этот день запланирован государственный обед от имени президента России по случаю визита Токаева.
По итогам переговоров в Кремле Путин и Токаев сделают заявления для СМИ. Также в рамках госвизита стороны подпишут много важных совместных документов.
Накануне состоялась неформальная встреча лидеров государств, которая длилась полтора часа. Как отметил Токаев, никаких серьезных проблем между Россией и Казахстаном не существует, все вопросы оперативно решаются усилиями, прежде всего, глав государств и правительств.
Последний раз Путин и Токаев встречались на саммите СНГ в Душанбе 10 октября.