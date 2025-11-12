Российские войска прорвали оборону ВСУ и продвинулись на несколько километров

Подразделения группировки войск «Восток» успешно развивают наступление в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, штурмовые подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка после освобождения Успеновки стремительным броском продвинулись вглубь обороны противника на пять километров и взяли под контроль населённый пункт Сладкое.