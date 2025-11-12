Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска прорвали оборону ВСУ и продвинулись на несколько километров

Подразделения группировки войск «Восток» успешно развивают наступление в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Восток» успешно развивают наступление в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, штурмовые подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка после освобождения Успеновки стремительным броском продвинулись вглубь обороны противника на пять километров и взяли под контроль населённый пункт Сладкое.

В результате этой операции российские военнослужащие, в числе которых были воины-приморцы, установили контроль над укреплённым районом площадью более 10 квадратных километров, насыщенным опорными пунктами и инженерными заграждениями.

В ходе боев было уничтожено более 15 единиц вражеской бронетехники. Об освобождении Сладкого военное ведомство официально сообщило 10 ноября.

Ранее сообщалось, что ВС РФ с помощью дронов убедили целое подразделение ВСУ сложить оружие.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.