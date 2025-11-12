Ричмонд
Аш-Шараа: власти Сирии нуждаются в поддержке России в СБ ООН

Сирийская сторона заинтересована в сохранении стабильного и конструктивного сотрудничества с Москвой.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что Дамаск рассчитывает на поддержку Москвы в Совете Безопасности ООН. Он подчеркнул важность роли России как постоянного члена СБ и выразил надежду, что страна продолжит занимать позицию, способствующую защите интересов Сирии.

По словам аш-Шараа, между Москвой и Дамаском существуют общие стратегические цели, и сирийская сторона заинтересована в сохранении стабильного и конструктивного сотрудничества. Он отметил, что Сирия не намерена создавать для России условия, которые вынудили бы её искать альтернативные подходы во взаимодействии с республикой.

При этом аш-Шараа признал, что фигура Башара Асада остаётся чувствительным вопросом в отношениях между двумя странами. Тем не менее он подчеркнул, что сирийская сторона оставляет за собой право требовать привлечения бывшего лидера к ответственности, исходя из национальных интересов и стремления к справедливости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выстраивает свои отношения с новым руководством Сирии, безотносительно его контактов с Вашингтоном.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше