Аш-Шараа: власти Сирии нуждаются в поддержке России в СБ ООН

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что Дамаск рассчитывает на поддержку Москвы в Совете Безопасности ООН. Он подчеркнул важность роли России как постоянного члена СБ и выразил надежду, что страна продолжит занимать позицию, способствующую защите интересов Сирии.
По словам аш-Шараа, между Москвой и Дамаском существуют общие стратегические цели, и сирийская сторона заинтересована в сохранении стабильного и конструктивного сотрудничества. Он отметил, что Сирия не намерена создавать для России условия, которые вынудили бы её искать альтернативные подходы во взаимодействии с республикой.
При этом аш-Шараа признал, что фигура Башара Асада остаётся чувствительным вопросом в отношениях между двумя странами. Тем не менее он подчеркнул, что сирийская сторона оставляет за собой право требовать привлечения бывшего лидера к ответственности, исходя из национальных интересов и стремления к справедливости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выстраивает свои отношения с новым руководством Сирии, безотносительно его контактов с Вашингтоном.