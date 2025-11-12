Россия проиграла суд из-за здания посольства в Канберре

Иск был подан после того, как сначала был расторгнут договор аренды участка возле парламента, а затем парламент принял закон, окончательно заблокировавший строительство дипломатического объекта. Власти Австралии, разорвавшие договор аренды участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре, не сомневались в своей правовой позиции.