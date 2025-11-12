Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия проиграла суд из-за здания посольства в Канберре

Высокий суд Австралии вынес решение против России в споре о земельном участке в Канберре, где планировалось строительство нового здания посольства. Как сообщает SBS News, суд постановил, что федеральное правительство имеет право вернуть эту территорию в свою собственность, признав соответствующий парламентский закон, принятый в связи с текущей ситуацией, действительным.

Источник: Life.ru

При этом суд также определил, что Российская Федерация имеет право на компенсацию в связи с расторжением договора аренды земли. Дополнительно правительство Австралии обязано оплатить половину судебных издержек российской стороны.

Иск был подан после того, как сначала был расторгнут договор аренды участка возле парламента, а затем парламент принял закон, окончательно заблокировавший строительство дипломатического объекта. Власти Австралии, разорвавшие договор аренды участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре, не сомневались в своей правовой позиции.