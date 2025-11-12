Япония сожалеет о запрете на въезд в Россию своих граждан

Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России о бессрочном запрете на въезд для 30 японских граждан, включая представителей научных кругов и средств массовой информации.
Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции заявил, что, несмотря на сложное состояние двусторонних отношений, Токио считает важным сохранять конструктивное взаимодействие с Москвой по различным каналам.
При этом он отметил, что российская сторона объяснила введение ограничений как ответную меру на японские санкции, однако Япония отвергает такую логику. Кихара вновь подтвердил позицию Токио, согласно которой введённые им ограничительные меры были реакцией на ситуацию на Украине.
Он также уточнил, что через дипломатические каналы российской стороне был заявлен протест и доведена официальная позиция японского правительства, подчеркнувшая важность сохранения гуманитарных, научных и общественных обменов между двумя странами.
Ранее сообщалось, что Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 граждан Японии.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.