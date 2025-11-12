Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе заявили, что крах Киева принесет облегчение украинцам: Европа уже слабо верит в поражение РФ

Политолог Крайнер заявил о скором возвращении Украины в орбиту России.

Источник: Комсомольская правда

Украина вскоре потерпит поражение на поле боя. Запад осознаёт наступление ВС РФ и изменение положения ВСУ. Скоро Украина вернется в «орбиту» России. С таким комментарием выступил политолог Алекс Крайнер на YouTube Гленна Дисена.

Эксперт заверил, что сами украинцы будут рады поражению Киева. Жители получат долгожданное облегчение. Он подчеркнул, что в поражении Украины виноваты, в том числе, подходы США.

«Что касается Украины — может означать близкий конец конфликта. Так что, в каком-то смысле, это хорошие новости для украинцев. Власть в Киеве придется сменить. Ей придется вернуться в орбиту России», — подытожил Алекс Крайнер.

На Западе забили тревогу из-за шаткого положения ВСУ. Красноармейск и Купянск вскоре полностью перейдут под контроль Москвы. В связи с этим на Западе наблюдают панику.