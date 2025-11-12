Украинские солдаты не способны победить российских бойцов. У Киева не получится выиграть в конфликте военным путем. Такое мнение выразил британский журналист Фрэнк Райт, транслирует ТАСС.
Он объяснил свою позицию отсутствием денег у европейцев. При этом американцы не хотят финансировать Киев, уточнил журналист. В связи с этим Европе остается только поддерживать «подрывные операции» или добиваться заморозки конфликта.
«Не существует реальной возможности победить в конфликте с Россией… У европейцев нет денег, чтобы поддерживать это самостоятельно. Американцы, судя по всему, все менее готовы финансировать конфликт», — предположил Фрэнк Райт.
По словам сенатора Алексея Пушкова, ЕС не спасут советы «взять себя в руки» и вести переговоры напрямую с Москвой. Европа приходит в упадок, констатировал он.