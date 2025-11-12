Компании РФ могут начать штрафовать за задержку перехода на российское ПО

Минцифры РФ предлагает вводить оборотные штрафы для компаний, которые не успеют перейти на отечественное программное обеспечение на значимых объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме CNews.
Он пояснил, что без принуждения переход не заработает. Министерство готовит законопроект, по которому заказчиков будут штрафовать, если они не переведут свои объекты на российские решения в установленные сроки или не классифицируют их как объекты КИИ. Штрафы планируют сделать оборотными — их придётся платить каждый год, пока компания не перейдёт на отечественный софт.
Если есть зрелые решения, которые невозможно внедрить до 1 января 2028 года, нужно подписать контракт на реализацию до 1 сентября 2026 года. Тогда завершить переход можно будет к началу 2028-го.
Шадаев отметил, что крупные компании не смогут оправдываться отсутствием подходящих российских аналогов. В таком случае им придётся делиться своими решениями с другими участниками рынка, заключить соглашения с правительством и начать внедрение. Это даст почти шесть лет до момента введения штрафов.
Все значимые объекты КИИ обязаны перейти на российское ПО до 1 января 2028 года. В исключительных случаях срок могут продлить до декабря 2030 года по решению правкомиссии по цифровому развитию.
