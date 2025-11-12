Компании РФ могут начать штрафовать за задержку перехода на российское ПО

Он пояснил, что без принуждения переход не заработает. Министерство готовит законопроект, по которому заказчиков будут штрафовать, если они не переведут свои объекты на российские решения в установленные сроки или не классифицируют их как объекты КИИ. Штрафы планируют сделать оборотными — их придётся платить каждый год, пока компания не перейдёт на отечественный софт.