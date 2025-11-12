Россия неожиданно проиграла суд по делу о посольстве РФ в Канберре

Высокий суд Австралии 12 ноября признал закон, позволяющий правительству вернуть участок под строительство российского посольства, действительным. Это значит, что Канберра может снова распоряжаться землёй, где планировалось возвести новое диппредставительство.
Суд при этом постановил, что Россия имеет право на компенсацию за расторжение договора аренды, а также обязал правительство оплатить половину судебных расходов.
История длится с 2008 года, когда Москва арендовала участок на 99 лет. В 2011-м посольство получило разрешение на строительство, но работы так и не завершились. В 2022 году Национальное столичное управление заявило о расторжении договора из-за нарушения сроков.
Россия оспорила это решение, и Федеральный суд признал расторжение незаконным. Однако вскоре парламент принял новый закон, разрешающий расторгать подобные договоры по причинам национальной безопасности.
В российском посольстве назвали действия Австралии «беспрецедентным шагом». Адвокат России Брет Уокер заявил, что лишение участка без компенсации нарушает принципы права собственности и создаёт опасный прецедент. Он отметил, что подобная практика делает любого человека потенциальной угрозой без доказательств.
Австралийские власти считают, что действовали в рамках закона. Генеральный солиситор Стивен Донахью подчеркнул, что Россия сама создала проблемы, и компенсация в таком случае неуместна.
В июне 2023 года местные СМИ сообщали, что на спорном участке жил человек с российским дипломатическим паспортом. Он отказался покидать место, но позже всё же ушёл.
