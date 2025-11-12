Трамп заявил, что не планирует возвращать в Белый дом портрет Байдена

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен возвращать в Белый дом портрет своего преемника Джо Байдена. Вместо этого он планирует оставить на видном месте фотографию автопера — автоматического устройства для подписи документов.
По словам Трампа, такая замена отражает его личное решение и не предполагает каких-либо изменений в исторической экспозиции Белого дома. Он отметил, что не видит необходимости устанавливать портрет Байдена.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что ошибки его предшественника Джо Байдена нанесли стране больший ущерб, чем любые торговые пошлины.
