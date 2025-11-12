Амазонка Трампа: Луне из Конгресса США угрожают из-за слов о дружбе с РФ

«Безусловно, в ее адрес раздаются угрозы. И это, к сожалению, типичная обстановка в Америке в 2025 году, когда такие публичные личности, которые не боятся произносить немейнстримовые вещи, сильно оказываются под ударом, и есть угроза того, что на них могут устроить покушение», — сказал эксперт в комментарии aif.ru.