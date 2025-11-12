Амазонка Трампа: Луне из Конгресса США угрожают из-за слов о дружбе с РФ

Американская соратница Трампа из Конгресса США Анна Паулина Луна, с которой встречался спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, получает угрозы в свой адрес. Об этом она рассказала в соцсети X. Луна вычислила всех хейтеров и дальше за дело взялись силовики ФБР. Ответ оказался мощным — врагам дерзкой звезды парламента мало не показалось.
По словам экспертов aif.ru, угрозы в США после убийства Чарли Кирка и стрельбы в Дональда Трампа надо воспринимать предельно серьезно.
Начав карьеру официанткой в злачном ночном клубе, Луна стала самой преданной соратницей Трампа в Конгрессе США. В политике ее сравнивают со вспышкой молнии: молодая, харизматичная, неукротимая конгрессвумен от Флориды, от которой невозможно отвести взгляд.
36-летнюю Анну Паулину с её тёмными локонами и модельной фигурой называют «латиноамериканской воительницей» команды Трампа.
Она одна из тех, кто высказывается за мир, не боясь оказаться белой вороной на Западе.
Ест конфеты с прездентом РФ, мечтает приехать в Москву.
Встреча республиканской конгрессвумен Анны Паулины Луны с Кириллом Дмитриевым прошла 26 октября 2025 года в Майами. Это была первая личная встреча в рамках визита Дмитриева в Америку для диалога с администрацией Трампа.
Дмитриев подарил Луне цветы и шоколад с цитатами Путина о мире. Он назвал её «сильным голосом за диалог» и «миротворцем».
В ответ Луна написала в соцсети X: «Спасибо за встречу! Мир победит!» и анонсировала возможный визит в Россию с делегацией конгрессменов.
По словам политолога-американиста Малека Дудакова в комментарии aif.ru, Анна Паулина Луна — одна из немногих конгрессвумен в США, кто здраво относится к нашей стране.
«Но она понимает бесперспективность конфронтации с нашей страной и выступает за то, чтобы налаживать с нами контакты, вести нормальную дипломатическую деятельность вместо того, чтобы скатываться в пучину бесконечного конфликта».
Дудаков подтверждает, что таких политиков, как Луна, в Конгрессе — считанные единицы.
«Кроме Анны Паулины Луны, там, буквально, наверное, парочка человек, например, Томас Мэсси», — отмечает он.
При этом, по его словам, тон задают «ярые ястребы», которые агитируют за конфронтацию с Россией.
Эксперт считает, что большинство американцев, вероятно, понимают необходимость прекращения противостояния, но этот вопрос не является для них топовым, а у них самих нет политической воли его активно продвигать.
Находит своих хейтеров и добивается их ареста.
Публичная позиция, как у Луны, вызывает резко негативную реакцию у основной массы западных политиков и их приспешников.
На яркую конгрессвумен постоянно сыплются угрозы. Однако Луна превращает их в топливо для пиара и продолжения борьбы.
Только за последние дни октября силовики возбудили три дела по фактам прямых угроз убийством в адрес соратницы Трампа. Она уточнила, что один из случаев — это целенаправленная травля со стороны транс-активиста*, который маскировался под правого радикала в интернете. Луна уверенно заявила: «Эти типы будут арестованы».
28 октября политик встречалась с агентами ФБР и Минюста, где они обсуждали резкий всплеск насилия против членов Конгресса. Луна обратилась к своим хейтерам: «Это преступление, и вас посадят».
После убийства консервативного политика Чарли Кирка количество угроз в адрес Луны выросло в десять раз. Она связала эти действия с «неадекватами» из Демократической партии.
По словам политолога Малека Дудакова, к угрозам в США после выстрелов в сторону Трампа и убийства Кирка нужно относиться предельно серьезно.
«Безусловно, в ее адрес раздаются угрозы. И это, к сожалению, типичная обстановка в Америке в 2025 году, когда такие публичные личности, которые не боятся произносить немейнстримовые вещи, сильно оказываются под ударом, и есть угроза того, что на них могут устроить покушение», — сказал эксперт в комментарии aif.ru.
Работа в ночном клубе, армия, Капитолий.
Родившаяся в 1989 году в Калифорнии, Анна выросла в сложных условиях: социальное пособие, переезды, отец в тюрьме.
Но вместо того чтобы сломаться, она выбрала борьбу. Служба в ВВС США (2009−2014) — не кабинетная, а настоящая: аэродромы, дисциплина, медаль за достижения.
Потом — работа официанткой, модельные съёмки, а затем — политический взлёт. В 2022 году она побеждает на выборах в 13-м округе Флориды, становясь первой латиноамериканкой-республиканкой из Флориды в Конгрессе. Её кампания — чистый огонь: «Я — одна из вас. Я ваша соседка, я — ветеран, я- мамочка, которая знает, как тяжело жить».
«Она как Скарлетт Йоханссон с мозгами и принципами».
Длинные волосы, уверенная улыбка, стиль — Луна всегда выглядит так, будто только что сошла с подиума, но готова в любой момент встать за трибуну и разнести оппонентов.
Её социальные сети — это микс политики, мемов и личных фото: вот она с мужем (ветераном спецназа), вот — с новорождённым сыном, вот — в бикини на пляже Флориды. Фанаты пишут: «Она — как Скарлетт Йоханссон, но с мозгами и принципами».
Очень близка к Трампу — президент предложил ей свою кровать.
Луна не просто сторонница Трампа — она его стратегический партнёр в Палате представителей.
В октябре 2025 года именно Луна номинировала президента США на Нобелевскую премию мира, заявив: «Он закончил 8 войн! Комиссия потеряла авторитет».
Их связь — не только идеологическая. В марте 2025 года Трамп поручил Луне возглавить специальную рабочую группу по рассекречиванию архивов по убийству Джона Кеннеди, делу Эпштейна и программам НЛО.
Это решение вызвало насмешки у критиков: «Дональд Трамп доверил бывшей модели Maxim разоблачать федеральные секреты». Но для сторонников — это знак доверия: Луна считается одной из немногих, кто способен выдержать давление и докопаться до правды.
Даже в скандалах, направленных на дискредитацию их связей, Луна демонстрирует железную волю. В марте 2025 года анонимный автор в книге заявил, будто Трамп предложил ей «свою кровать» на борту самолёта. «Только не говори Мелании», — якобы сказал Трамп. Публика восприняла это как флирт и даже больше.
Луна опубликовала письмо от него и написала: «Я была беременна, у меня была преэклампсия (осложнения — ред.). Он предложил заднюю комнату — уважительно, при моём муже. Это сострадание, а не непристойность».
Пост собрал более 41 000 лайков. Подписчики защищали её: «СМИ врут — она была беременна!».
Анна Паулина много раз доказывала, что уммет вести себя под давлением как боец. Трамп неоднократно восхищался Луной, называя ее воином и победительницей.