Кириенко назвал главное условие для работы в РФ западных онлайн-платформ

Кириенко отметил, что конкуренция в цифровой сфере приветствуется, но ключевым критерием остаётся соблюдение законов России. В противном случае, по его словам, платформам придётся искать рынки, где подобные требования не столь жёстки. Российская сторона не намерена мириться с неуважением к стране и её правовой системе.