Кириенко назвал главное условие для работы в РФ западных онлайн-платформ

Москва открыта для сотрудничества с иностранными интернет-проектами.

Источник: Аргументы и факты

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что западные онлайн-платформы могут работать в России, однако исключительно при условии строгого соблюдения российского законодательства. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва открыта для сотрудничества с иностранными интернет-проектами, если они проявляют уважение к стране и её гражданам.

Кириенко отметил, что конкуренция в цифровой сфере приветствуется, но ключевым критерием остаётся соблюдение законов России. В противном случае, по его словам, платформам придётся искать рынки, где подобные требования не столь жёстки. Российская сторона не намерена мириться с неуважением к стране и её правовой системе.

Он также подчеркнул, что Россия может занимать такую позицию благодаря наличию собственной информационной инфраструктуры, которая обеспечивает независимость и контроль над цифровым пространством.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствие с которым с 1 марта 2026 года Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры смогут отключать российский интернет от общемирового в случае возникновения «угроз устойчивости, безопасности и целостности» интернета.

