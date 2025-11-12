Ричмонд
Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере СМИ

В соглашении, которое заключили РФ и КНДР, отражены ключевые направления совместной работы в сфере СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Минцифры РФ и Комитет информации КНДР 11 ноября заключили соглашение о сотрудничестве в сфере средств массовой информации, сообщило российское посольство в Пхеньяне.

Его подписание проходило в здании Корейской Народно-Демократической Республики в Москве. В мероприятии участвовали замминистра цифрового развития России Бэлла Черкесова и посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль.

«В документе отражены ключевые направления совместной работы, включая обмен информацией между государственными и частными информационными службами, обеспечение равноправного сотрудничества в сфере средств массовой информации, организацию взаимных трансляций, обмен публикациями и иными материалами», — отметила российская дипмиссия в своём Telegram-канале.

Подчёркивается, что документ открывает новые возможности для углубления партнёрства двух стран, закладывая фундамент для их взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, в июне 2024 года президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Также страны заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.

