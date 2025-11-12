В Японии рассказали о введении новых санкций против России

Говоря о влиянии на проект «Сахалин-2» возможного запрета со стороны Великобритании на оказание страховых услуг в отношении перевозки российского СПГ, о чем сообщал ряд СМИ, Кихара отметил, что в Токио в курсе этих публикаций, но воздержатся от комментариев по каждому такому сообщению. Долю в «Сахалине-2» имеют японские Mitsui и Mitsubishi, с этого проекта Япония — крупнейший в мире импортер СПГ — получает порядка 9% всего объема закупок этого вида топлива.