Мадуро подписал закон о командовании комплексной обороной Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал закон о командовании по комплексной обороне нации, ранее инициативу одобрила Национальная ассамблея.

Источник: Reuters

Выступая в эфире Venezolana de Television, Мадуро заявил, что новый закон объединит командование вооруженными силами, правоохранительными структурами и силами народной самообороны.

По его словам, инициатива «включает в себя историческую доктрину», а также закрепляет «совместную ответственность за оборону нации» и будет функционировать на основе единства «армии, полиции и народа».

Закон предусматривает формирование оборонительных структур на государственном, региональном, а также муниципальном уровнях. В случае внешней агрессии в отношении Венесуэлы ставка делается не только на вооруженное сопротивление, но и народное партизанское сопротивление.

Кроме реформ внутри страны Николас Мадуро рассчитывает на международную поддержку. Ранее он обратился за помощью к России, Китаю и Ирану на фоне усиливающегося военного давления со стороны США. По информации американских СМИ, помощь может заключаться в расширении военно-технического сотрудничества.

