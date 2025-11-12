Ричмонд
Правительство Японии сожалеет из-за запрета на въезд в Россию 30 гражданам

Токио намерено продолжать взаимодействие с Москвой по различным вопросам, несмотря на сложную ситуацию в отношениях.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России ввести бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан, включая представителей научной сферы и СМИ.

При этом Токио намерено продолжать взаимодействие с Москвой по различным вопросам, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции.

Он пояснил, что Россия объяснила введение ограничений ответной мерой на японские санкции.

Кихара отметил важность сохранения гуманитарных, научных и общественных обменов между странами и подчеркнул, что Япония считает необходимым поддерживать конструктивные контакты с Россией, несмотря на текущие трудности в отношениях.

Ранее Япония объявила о введении санкций в отношении 52 российских организаций и 10 физических лиц, а также трёх компаний из Белоруссии, объясняя это «ситуацией на Украине».