Правительство Японии сожалеет из-за запрета на въезд в Россию 30 гражданам

Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России ввести бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан, включая представителей научной сферы и СМИ.
При этом Токио намерено продолжать взаимодействие с Москвой по различным вопросам, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции.
Он пояснил, что Россия объяснила введение ограничений ответной мерой на японские санкции.
Кихара отметил важность сохранения гуманитарных, научных и общественных обменов между странами и подчеркнул, что Япония считает необходимым поддерживать конструктивные контакты с Россией, несмотря на текущие трудности в отношениях.
Ранее Япония объявила о введении санкций в отношении 52 российских организаций и 10 физических лиц, а также трёх компаний из Белоруссии, объясняя это «ситуацией на Украине».