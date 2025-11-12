Заксобрание Иркутской области в первом чтении приняло законопроект, который преобразует Братский район в муниципальный округ

На 29-й сессии областного парламента депутаты рассмотрели законопроект «О территориальных и организационных основах местного самоуправления в Иркутской области». Его внесла «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». Законопроект предполагает упразднение поселковых дум и должностей глав муниципальных образований, которые входят в состав 20 муниципальных районов, преобразуя их в муниципальные округа. В них избираются только мэры округов и депутаты окружных дум. В Братском муниципальном округе, в частности, предполагается, что дума будет состоять из 24 депутатов.
Проект закона жестко не устанавливает способ избрания мэра, а предоставляет муниципальным образованиям возможность самостоятельно решить, каким способом избирать мэра. Либо на прямых выборах, либо депутатами по представлению губернатора Иркутской области, — сказал во время выступления глава «Ассоциации муниципальных образований Иркутской области», мэр Черемхово Вадим Семенов.
Он также отметил, что на время переходного периода мэра будут избирать депутаты из числа кандидатур, которые представит губернатор (сейчас таким образом избирают мэра Иркутска). Впоследствии вновь избранные депутаты окружных дум смогут вернуть прямые выборы. Планируется, что переходный период в целом продлится до 2030 года. Он зависит от окончания сроков полномочий действующих районных дум.
По словам авторов законопроекта, а также многих депутатов, одноуровневая система управления окажется более эффективной, чем существующая. В случае принятия закона в Приангарье будет 10 городских и 32 муниципальных округа (12 муниципальных округов были образованы отдельными законами ранее).
Работа над законопроектом продолжится во втором чтении. Ожидается, что окончательно он будет принят на следующей сессии областного парламента в декабре.