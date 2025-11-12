Заксобрание Иркутской области в первом чтении приняло законопроект, который преобразует Братский район в муниципальный округ

На 29-й сессии областного парламента депутаты рассмотрели законопроект «О территориальных и организационных основах местного самоуправления в Иркутской области». Его внесла «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». Законопроект предполагает упразднение поселковых дум и должностей глав муниципальных образований, которые входят в состав 20 муниципальных районов, преобразуя их в муниципальные округа. В них избираются только мэры округов и депутаты окружных дум. В Братском муниципальном округе, в частности, предполагается, что дума будет состоять из 24 депутатов.