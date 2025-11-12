Австралии удалось вернуть участок для посольства: Россия проиграла в суде

Российская сторона не смогла выиграть суд по вопросу участка в Австралии, где планировалось построить здание посольства. Земля будет возвращена в собственность государства. Об этом заявила медиакомпания SBS News.
По ее сведениям, заседание суда прошло 12 ноября. Решение вынесено в пользу федерального правительства. Москва не сможет использовать землю для открытия нового здания посольства.
По результатам суда, РФ имеет право на компенсацию за расторжение договора. Правительство Австралии также оплатит половину судебных издержек.
Между тем Ирак приостановил выплаты и поставки нефти из-за введенных США санкций против компании «Лукойл». Организация объявила о режиме форс-мажора. Он действует на нефтяном месторождении компании «Западная Курна — 2».