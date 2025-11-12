В Кремле отреагировали на комплимент Токаева Трампу: Песков призвал вспомнить стиль общения на переговорах в Анкоридже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на приветствие, с которым глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидеру США Дональду Трампу во время визита в Вашингтон. Отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта», отметившего особенную искренность этих слов, представитель Кремля сказал, что не видит в этом ничего необычного.