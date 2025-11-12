Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле отреагировали на комплимент Токаева Трампу: Песков призвал вспомнить стиль общения на переговорах в Анкоридже

Песков прокомментировал приветствие Токаева Трампу в Вашингтоне.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на приветствие, с которым глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидеру США Дональду Трампу во время визита в Вашингтон. Отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта», отметившего особенную искренность этих слов, представитель Кремля сказал, что не видит в этом ничего необычного.

Песков подтвердил, что знаком с содержанием приветствия Токаева, и пояснил, что многие политики, попадая в Белый дом, начинают разговор именно в таком ключе. На вопрос о том, не показалось ли это странным, он ответил, что многие в стенах американской администрации говорят подобным образом.

«Конечно. А что странного? Ничего. Просто многие из тех, кто попадает в Белый дом, начинают говорить именно так», — пояснил он.

Представитель Кремля привел в пример переговоры в Анкоридже, предложив журналистам вспомнить или перечитать, как звучали выступления там. Он напомнил, что аналогичные ноты звучали и в открытой части переговоров на Аляске.

«А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», — заключил пресс-секретарь.

Напомним, что в ходе визита в Вашингтон президент Казахстана назвал Дональда Трампа великим лидером, выразив уверенность, что он является «государственным деятелем, посланным небесами».

Ранее Касым-Жомарт Токаев также посетил с официальным визитом Россию, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В рамках встречи лидеры планировали подписать декларацию о стратегическом партнерстве, которая, по словам казахстанского президента, имеет особое историческое значение и закрепляет переход на новый этап сотрудничества.

Казахстанский лидер также отметил, что в его стране все неизменно уважают Владимира Путина. Политик заявил, что успехи в сотрудничестве между Москвой и Астаной связаны с активной и эффективной работой президента России. Он добавил, что имя Владимира Путина известно людям по всему миру.

12 ноября будет день официального визита Токаева в Москву, в рамках которого запланирована насыщенная деловая и переговорная программа с российскими политиками и главами ведомств.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше