В Кремле отреагировали на комплимент Токаева Трампу: Песков призвал вспомнить стиль общения на переговорах в Анкоридже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на приветствие, с которым глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидеру США Дональду Трампу во время визита в Вашингтон. Отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта», отметившего особенную искренность этих слов, представитель Кремля сказал, что не видит в этом ничего необычного.
Песков подтвердил, что знаком с содержанием приветствия Токаева, и пояснил, что многие политики, попадая в Белый дом, начинают разговор именно в таком ключе. На вопрос о том, не показалось ли это странным, он ответил, что многие в стенах американской администрации говорят подобным образом.
«Конечно. А что странного? Ничего. Просто многие из тех, кто попадает в Белый дом, начинают говорить именно так», — пояснил он.
Представитель Кремля привел в пример переговоры в Анкоридже, предложив журналистам вспомнить или перечитать, как звучали выступления там. Он напомнил, что аналогичные ноты звучали и в открытой части переговоров на Аляске.
«А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», — заключил пресс-секретарь.
Напомним, что в ходе визита в Вашингтон президент Казахстана назвал Дональда Трампа великим лидером, выразив уверенность, что он является «государственным деятелем, посланным небесами».
Ранее Касым-Жомарт Токаев также посетил с официальным визитом Россию, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В рамках встречи лидеры планировали подписать декларацию о стратегическом партнерстве, которая, по словам казахстанского президента, имеет особое историческое значение и закрепляет переход на новый этап сотрудничества.
Казахстанский лидер также отметил, что в его стране все неизменно уважают Владимира Путина. Политик заявил, что успехи в сотрудничестве между Москвой и Астаной связаны с активной и эффективной работой президента России. Он добавил, что имя Владимира Путина известно людям по всему миру.
12 ноября будет день официального визита Токаева в Москву, в рамках которого запланирована насыщенная деловая и переговорная программа с российскими политиками и главами ведомств.