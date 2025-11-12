Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия требует от SEFE разорвать сделку по «Ямал СПГ»

Министерство экономики и энергетики Германии сообщило, что компания SEFE, ранее принадлежавшая «Газпрому», может расторгнуть контракт на импорт газа с проекта «Ямал СПГ». Причиной стали форс-мажорные обстоятельства, пишет газета Münchner Merkur.

В министерстве указали, что директива REPowerEU и 19-й пакет санкций Европейского Союза предоставляют возможность прекращения закупок российского сжиженного природного газа (СПГ). Контракт содержит условие «бери или плати», что обязывает германскую компанию выплачивать сумму даже при прекращении импорта. Однако в Берлине считают, что санкции позволяют объявить форс-мажор и освободиться от обязательств.

О покупке SEFE, немецкой «дочки» «Газпрома», стало известно в 2022 году. Европейская комиссия утвердила господдержку в размере 225,6 миллиона евро для этих целей. Это дало возможность немецкому государству стать 100-процентным владельцем SEFE GmbH, заменив «Газпром экспорт». Напомним, что в октябре текущего года ЕС ввёл новые ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в очередном пакете санкций.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.