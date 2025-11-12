Германия требует от SEFE разорвать сделку по «Ямал СПГ»

В министерстве указали, что директива REPowerEU и 19-й пакет санкций Европейского Союза предоставляют возможность прекращения закупок российского сжиженного природного газа (СПГ). Контракт содержит условие «бери или плати», что обязывает германскую компанию выплачивать сумму даже при прекращении импорта. Однако в Берлине считают, что санкции позволяют объявить форс-мажор и освободиться от обязательств.
О покупке SEFE, немецкой «дочки» «Газпрома», стало известно в 2022 году. Европейская комиссия утвердила господдержку в размере 225,6 миллиона евро для этих целей. Это дало возможность немецкому государству стать 100-процентным владельцем SEFE GmbH, заменив «Газпром экспорт». Напомним, что в октябре текущего года ЕС ввёл новые ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в очередном пакете санкций.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.