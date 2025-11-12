Стало известно, что Россия жестко отреагировала на скандал в Японии из-за Курил

Во время визита на мыс Носаппу он назвал это место самой восточной точкой Японии и подчеркнул, что оно находится «ближе всего к иностранному государству». Эти слова вызвали бурю критики — в Токио их расценили как фактическое признание российских прав на Курилы, ведь мыс расположен напротив российских островов, передает АБН24.