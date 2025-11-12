Китайские аналитики отметили, что Россия любопытно отреагировала на недавний скандал в Японии, связанный с территориальным спором о Курильских островах. Как пишет издание Baijiahao, ситуация вспыхнула после высказываний японского министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады.
Во время визита на мыс Носаппу он назвал это место самой восточной точкой Японии и подчеркнул, что оно находится «ближе всего к иностранному государству». Эти слова вызвали бурю критики — в Токио их расценили как фактическое признание российских прав на Курилы, ведь мыс расположен напротив российских островов, передает АБН24.
В Японии разразился политический скандал: министра обвинили в неосторожности, а часть общественности потребовала объяснений. Инцидент быстро дошёл до Москвы.
По данным китайских журналистов, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию спокойно, но жёстко. Он отметил, что скандал является внутренним делом Японии, при этом напомнил, что принадлежность Курильских островов России не подлежит сомнению.
Аналитики из КНР подчеркнули, что такая позиция Москвы выглядит уверенно и подчёркивает неизменность её подхода: никакие территориальные уступки Токио не обсуждаются. По их мнению, этот эпизод стал двойным ударом для Японии — министр фактически подтвердил российский статус Курил, а Кремль ещё раз показал, что спор закрыт.
