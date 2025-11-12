«Мы между молотом и наковальней»: Вучич предрек войну в Европе и объявил о срочном вооружении армии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна рискует оказаться «между молотом и наковальней» на фоне подготовки европейских государств к возможному вооруженному конфликту с Россией. Свое заявление он сделал в эфире сербского телеканала Pink TV.
Глава государства сообщил, что, анализируя текущую ситуацию, приходит к неутешительному выводу: перспектива войны между Европой и Россией становится все более очевидной. Так он прокомментировал недавнее заявление начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона, который призвал подготовить вооруженные силы страны к возможному столкновению в ближайшие три-четыре года, сославшись на «российскую угрозу».
Вучич подчеркнул, что в сложившейся международной обстановке у Белграда нет иного выхода, кроме как активно укреплять собственную обороноспособность. Он добавил, что Сербия будет действовать рассудительно, но решительно.
«Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну», — заявил президент.
Напомним, в последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность стран НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс, в свою очередь, объясняет расширение военных инициатив необходимостью сдерживания потенциальной агрессии. Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе и заявляла о готовности к диалогу, но лишь на равноправных условиях и при отказе Запада от курса на дальнейшую милитаризацию континента.
Как KP.RU писал ранее, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается «нападать» на европейские страны и тем более их «оккупировать». Политик согласился с мнением аналитиков, заявивших, что правящие круги стран Европы, США и Канады усиленно «демонизируют» Россию и создают из нее образ врага.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. Глава государства даже называл подобные заявления бредом. По его словам, подобными догадками ЕС попросту пытается запугать собственное население.