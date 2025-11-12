«Мы между молотом и наковальней»: Вучич предрек войну в Европе и объявил о срочном вооружении армии

Напомним, в последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность стран НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс, в свою очередь, объясняет расширение военных инициатив необходимостью сдерживания потенциальной агрессии. Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе и заявляла о готовности к диалогу, но лишь на равноправных условиях и при отказе Запада от курса на дальнейшую милитаризацию континента.