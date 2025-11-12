МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские власти будут решать, как сложится судьба Украины после завершения конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
«Украинский фронт в руинах. И то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, это очень серьезно. Люди на Западе не понимают, насколько это серьезно. Вы видели эти бесконечные колонны пленных украинских солдат. И самое печальное, что, как сообщили русские, многие из этих пленных украинцев были в форме всего неделю. Это абсурд. Все спрашивают, как это все будет выглядеть, когда конфликт закончится. Будет так, как захотят русские», — отметил эксперт.
Вместе с тем он назвал политику союзников Украины, настаивающих, чтобы молодые украинцы продолжали воевать, бесчеловечной.
«Должно быть наоборот, человечество должно положить этому конец. Мы должны спасти то, что осталось от так называемой украинской нации, пока она совсем не исчезла. Но, кажется, никто не рассматривает такую возможность», — отметил Макгрегор.
По данным Минобороны, за последние сутки подразделения группировки войск «Восток» завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, группировка «Запад» полностью освободила восточную часть Купянска в Харьковской области, группировка «Центр» освободила 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. За сутки ВСУ на всех направлениях спецоперации потеряли свыше 1255 военнослужащих.