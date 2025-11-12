«Украинский фронт в руинах. И то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, это очень серьезно. Люди на Западе не понимают, насколько это серьезно. Вы видели эти бесконечные колонны пленных украинских солдат. И самое печальное, что, как сообщили русские, многие из этих пленных украинцев были в форме всего неделю. Это абсурд. Все спрашивают, как это все будет выглядеть, когда конфликт закончится. Будет так, как захотят русские», — отметил эксперт.