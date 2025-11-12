Ричмонд
Названы Топ-5 популярных тем обращений на Прямую линию Главы Башкирии

За всё время до и во время Прямой линии с Главой Башкирии Радием Хабировым от жителей поступило 8629 различных вопросов. Об этом сообщили в управлении руководителя региона по социальным коммуникациям.

Источник: Башинформ

Самыми популярными темами в этом году стали дороги — 1747 обращений, жилищно-коммунальное хозяйство — 1105, благоустройство — 846, социальное обслуживание и защита населения — 653, образование — 553 обращения.

Чаще всего жители Башкирии направляли свои обращения на Прямую линию с Радием Хабировым через соцсети и чат-боты — 5639. Реже использовали телефонные звонки — 2022 обращения, портал «Госуслуги. Решаем вместе» — 499 и сайт Главы республики — 469 обращений.

С текстовой трансляцией Прямой линии с Главой Башкирии по итогам 2025 года можно ознакомиться здесь.