Политолог Крайнер: при крахе киевского режима Украина вернётся в орбиту РФ

Крайнер подчеркнул, что поражение Киева станет провалом для НАТО, ЕС и Британии.

Источник: Аргументы и факты

Украина вернётся в орбиту России в случае поражения киевского режима, смена власти в стране принесёт облегчение украинским гражданам, заявил политический эксперт Алекс Крайнер.

Аналитик убеждён, что странам Запада станет гораздо сложнее поддерживать иллюзию о том, что они могут изменить ситуацию в зоне боевых действий. По словам эксперта, такое развитие событий приведёт к «полному и окончательному краху» киевского режима.

«И потом, я думаю, что касается Украины — это может означать близкий конец конфликта. Так что, в каком-то смысле, это хорошие новости для украинцев. Власть в Киеве придется сменить. Ей придётся вернуться в орбиту России», — сказал Крайнер в видеоблоге норвежского политолога Гленна Дизена.

Он считает, что киевский режим падёт из-за изменения отношения США к украинскому кризису и угрозы глобальной эскалации. Эксперт также обратил внимание на то, что крах Киева станет поражением для НАТО, ЕС и Британии.

«И я не отношу США к этой же категории, потому что очевидно, что Дональд Трамп вытащил Соединённые Штаты из этого конфликта. Несмотря на все споры, всю дезинформацию, администрация Трампа пытается предотвратить развязывание Третьей мировой войны», — добавил Крайнер.

Напомним, ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Владимир Зеленский «застрял в иллюзии» того, что сможет победить в украинском конфликте. Эксперт полагает, что глава киевского режима настолько сильно боится признать реальное положение дел, что готов вести Украину к уничтожению.

