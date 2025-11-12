Москва приветствовала Токаева словами «Его превосходительство»

Год назад, в ноябре 2024 года, Астана принимала государственный визит президента России Владимира Путина. Казахстан разместил баннеры с обращением к Владимиру Путину: «Ваше превосходительство». Тогда в Министерстве иностранных дел Казахстана уточнили, что визит носил статус государственного, а не официального, и такое обращение предусмотрено протоколом. В ведомстве пояснили, что фраза использована именно потому, что это государственный визит — самый высокий уровень в дипломатии.