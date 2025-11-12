Москва приветствовала Токаева словами «Его превосходительство»

«Қазақстан Республикасының Президенті Жоғары Мәртебелі Қасым-Жомарт Тоқаев мырза Ресей Федерациясына қош келдіңіз!», — говорится в приветствии на казахском.
Также на LED-экранах показывали и вариант на русском: «Приветствуем в Российской Федерации Его превосходительство президента Республики Казахстан господина Касым-Жомарта Токаева!».
По словам политолога Газиза Абишева, как и предполагалось, протокол был выдержан. Улицы Москвы встречали президента Казахстана соответствующим обращением.
Президента Казахстана встречали 11 ноября в аэропорту Внуково-2. На летном поле выстроились рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр. Токаева приветствовали первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и другие официальные лица. В ходе церемонии исполнили государственные гимны Казахстана и России.
Год назад, в ноябре 2024 года, Астана принимала государственный визит президента России Владимира Путина. Казахстан разместил баннеры с обращением к Владимиру Путину: «Ваше превосходительство». Тогда в Министерстве иностранных дел Казахстана уточнили, что визит носил статус государственного, а не официального, и такое обращение предусмотрено протоколом. В ведомстве пояснили, что фраза использована именно потому, что это государственный визит — самый высокий уровень в дипломатии.
Подобный протокол применяется не только в Казахстане, но и в международной практике в целом. К примеру, во время визита в Россию президента Беларуси Александра Лукашенко к нему обращались, как к «Вашему превосходительству».
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Москву встретился со студентами МГИМО и поговорил с Путиным в неформальной обстановке.