Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва приветствовала Токаева словами «Его превосходительство»

Президент Казахстана 11—12 ноября находится в Москве с государственным визитом. В столице России на десятках LED-экранов транслировали приветствие с изображением Касым-Жомарта Токаева на казахском и русском языках.

Источник: Курсив

«Қазақстан Республикасының Президенті Жоғары Мәртебелі Қасым-Жомарт Тоқаев мырза Ресей Федерациясына қош келдіңіз!», — говорится в приветствии на казахском.

Также на LED-экранах показывали и вариант на русском: «Приветствуем в Российской Федерации Его превосходительство президента Республики Казахстан господина Касым-Жомарта Токаева!».

По словам политолога Газиза Абишева, как и предполагалось, протокол был выдержан. Улицы Москвы встречали президента Казахстана соответствующим обращением.

Президента Казахстана встречали 11 ноября в аэропорту Внуково-2. На летном поле выстроились рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр. Токаева приветствовали первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и другие официальные лица. В ходе церемонии исполнили государственные гимны Казахстана и России.

Год назад, в ноябре 2024 года, Астана принимала государственный визит президента России Владимира Путина. Казахстан разместил баннеры с обращением к Владимиру Путину: «Ваше превосходительство». Тогда в Министерстве иностранных дел Казахстана уточнили, что визит носил статус государственного, а не официального, и такое обращение предусмотрено протоколом. В ведомстве пояснили, что фраза использована именно потому, что это государственный визит — самый высокий уровень в дипломатии.

Подобный протокол применяется не только в Казахстане, но и в международной практике в целом. К примеру, во время визита в Россию президента Беларуси Александра Лукашенко к нему обращались, как к «Вашему превосходительству».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Москву встретился со студентами МГИМО и поговорил с Путиным в неформальной обстановке.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше