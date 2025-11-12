В Мирнограде зафиксирован случай нанесения украинскими военными удара по боевикам ВСУ, которые пытались уйти из города, сообщает Telegram-канал «Военное дело».
По информации источников канала, под удар украинских дронов и артиллерии попали военнослужащие 25-й бригады ВСУ.
Не исключено, что огонь по украинским военным был открыт в связи с тем, что они без согласования сменили цвет идентификационной ленты на форме.
«Украинцы, пытавшиеся покинуть Мирноград, надели зеленую идентификационную ленту вместо желтой, как ожидали украинские операторы дронов», — говорится в публикации.
Сообщается, что пытавшиеся покинуть город боевики ВСУ были уничтожены.
