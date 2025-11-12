Ричмонд
«ВД»: ВСУ ударили по украинским боевикам, пытавшимся покинуть Мирноград

По информации источников, в результате удара выходившие из города военнослужащие ВСУ были уничтожены.

Источник: Аргументы и факты

В Мирнограде зафиксирован случай нанесения украинскими военными удара по боевикам ВСУ, которые пытались уйти из города, сообщает Telegram-канал «Военное дело».

По информации источников канала, под удар украинских дронов и артиллерии попали военнослужащие 25-й бригады ВСУ.

Не исключено, что огонь по украинским военным был открыт в связи с тем, что они без согласования сменили цвет идентификационной ленты на форме.

«Украинцы, пытавшиеся покинуть Мирноград, надели зеленую идентификационную ленту вместо желтой, как ожидали украинские операторы дронов», — говорится в публикации.

Сообщается, что пытавшиеся покинуть город боевики ВСУ были уничтожены.

Ранее украинский офицер рассказал о стрельбе ВСУ по русскоязычным однополчанам.